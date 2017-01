13:43 - "Non sopporto più di vedere gente con il gelato, barchette e cavolate. Voglio essere orgoglioso di essere italiano, di poter dire che siamo veramente bravi come gli altri perché lo siamo". Lo dice l'a.d. di Fiat-Chrysler Sergio Marchionne riferendosi implicitamente all'ultima copertina dell'Economist. "Non possiamo aspettare più. Il sistema - ammonisce - ha bisogno di azione e bisogna muoversi. Non possiamo più aspettare".