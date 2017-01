Lupi: Alitalia chiude? Tutti a casa

11:05 - "Se Alitalia chiude, non si ridimensiona ma vanno a casa tutti". Lo afferma il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, commentando la trattative con Etihad. "Per favorire l'occupazione dobbiamo tornare ad avere un piano di sviluppo. Questo accordo ha questa logica. Il governo lo giudicherà sulla base del piano industriale. Se il piano comporterà ristrutturazioni - spiega Lupi - è un passo in avanti".