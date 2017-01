13:27 - "AirFrance poteva sottoscrivere l'aumento di capitale per Alitalia ma non lo ha fatto. Ora si ritrova con il 7% e collaborerà per questa quota". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi, commentando, la posizione di AirFrance che giudicherebbe la proposta di Etihad per l'acquisto di Alitalia peggiorativa rispetto alla loro.