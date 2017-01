Limitazioni alla concorrenza, indagini dell'Antitrust su Booking ed Expedia

10:27 - L'Antitrust ha messo nel mirino le agenzie turistiche online. L'Autorità ha infatti avviato un'istruttoria su Booking ed Expedia per verificare se limitino la concorrenza nei servizi di prenotazione ostacolando la possibilità per i consumatori di trovare offerte migliori. Oggetto di analisi, le clausole, previste dai siti, che vincolano le strutture ricettive a non offrire i propri servizi a prezzi e condizioni migliori tramite altri canali.

La decisione dell'Autorità è stata presa dopo la segnalazione di Federalberghi. L'istruttoria, che deve concludersi entro il 30 luglio 2015, dovrà verificare se le agenzie turistiche online, Booking ed Expedia limitino, attraverso gli accordi con le strutture alberghiere, la concorrenza sul prezzo e sulle condizioni di prenotazione tra i diversi canali di vendita, ostacolando la possibilità per i consumatori di trovare sul mercato offerte più convenienti.



L'attenzione è soprattutto sulle clausole che vincolano le strutture a non offrire prezzi e condizioni migliori tramite altre agenzie di prenotazione online, e in generale, tramite qualsiasi altro canale di prenotazione (siti web degli alberghi compresi). Secondo l'Antitrust "l'utilizzo di queste clausole da parte delle due principali piattaforme presenti sul mercato potrebbe limitare significativamente la concorrenza sia sulle commissioni richieste alle strutture ricettive che sui prezzi dei servizi alberghieri, in danno, in ultima analisi, dei consumatori finali".