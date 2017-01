Letta: "L'industria non è bestemmia"

18:03 - Per Enrico Letta, dall'inizio del semestre di presidenza italiano in Europa "la parola industria non sarà una bestemmia: abbiamo avuto un periodo in cui si pensava fosse una cosa cattiva parlare di industria in Europa. Si è capito che era un errore". Il premier ha quindi affrontato il tema Electrolux: "Non accettiamo di alzare bandiera bianca. Ci sarà il massimo impegno del governo perché queste produzioni restino da noi", ha quindi aggiunto.

"Queste produzioni si possano e si debbano fare in Italia. Faremo di tutto per convincere quell'impresa", ha spiegato il premier.



Letta è poi tornato a parlare del settore industriale: "Ora è importante parlare di un futuro europeo industriale ed il Consiglio europeo di marzo è una grande occasione", ha annunciato. Tema lavoro. Su questo Letta ha spiegato la strategia che seguirà il governo. "La riduzione del costo del lavoro è un punto essenziale e vogliamo continuare su questa strada. Quindi seguiranno altri passi, ha annunciato il premier Enrico Letta intervenendo alla Conferenza ministeriale europea degli Amici dell'Industria.