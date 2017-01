Lavoro, primi segnali positivi: cresce la domanda, giù le ore di cig usate

11:17 - Nel mercato del lavoro c'è una lieve ripresa. Lo sottolinea il ministero del Lavoro diffondendo i dati contenuti in una nuova pubblicazione nella quale si evidenzia che nel terzo trimestre dell'anno le ore di cig effettivamente usate dalle imprese hanno mostrato un netto calo e che sale la domanda del lavoro. Nelle costruzioni si è ad esempio registrato un incremento dello 0,7%.

Il saldo tra attivazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro - spiega la nota - è tornato a essere positivo e le ore lavorate sono in aumento. "Questi segnali non si sono riflessi sull'occupazione complessiva - spiega il ministero - perché la ripresa del ciclo economico è accompagnata inizialmente da un aumento dell'intensità di utilizzo del fattore lavoro (riassorbimento delle unità poste in cig e maggiore utilizzo dello straordinario). Solo con il consolidarsi della fase espansiva e con il miglioramento delle aspettative, le imprese decideranno di assumere nuovo personale. Per questa ragione, si registrano maggiori ritardi nell'aggiustamento dei livelli occupazionali rispetto all'andamento del ciclo economico".



La ripresa della domanda di lavoro - sottolinea il ministero - è trainata soprattutto dal settore manifatturiero, ma le ore lavorate sono in aumento anche nel settore delle costruzioni, che nel terzo trimestre ha fatto registrare il primo aumento congiunturale (+0,7%) dopo otto trimestri consecutivi di contrazione. Resta invece debole la situazione nei servizi, dove si riscontra una aspettativa di miglioramento occupazionale soltanto nel comparto del commercio.