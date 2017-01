Lavoro, Poletti:crisi non è finita

18:36 - "Nel 2014 avremo ancora problemi acutissimi di disoccupazione, la crisi non ha ancora scaricato tutti i suoi effetti". Così il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, a margine del Forum di Confcommercio a Cernobbio. "Siamo in una sorta di terra di mezzo ci vorranno ancora 3-4 anni per vedere gli effetti positivi delle politiche che stiamo attuando", ha spiegato. "Effettueremo un monitoraggio costante e puntuale delle misure sul lavoro", ha ribadito.