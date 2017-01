Lavoro, la Camusso contro il decreto: "Non dà prospettive ai giovani"

15:06 - L'attuale legislazione sul lavoro "non permette di dare ai giovani una prospettiva". Parola di Susanna Camusso, che lo ha detto intervenendo al convegno di Confindustria. "Noi abbiamo creato questo mercato del lavoro - dice il segretario della Cgil - e non abbiamo investito sul lavoro. Se ci sono molteplici forme di precarietà, il Paese non riparte".

"Va di moda dare la colpa a noi" - Poi, la Camusso replica così alle accuse rivolte contro i sindacati e contro le imprese, con particolare riferimento alle parole del governatore di Bankitalia: "Stiamo ancora discutendo di rigidità. Ma quale rigidità...". E continua: "E' la stagione in cui i colpevoli sono le imprese e i sindacati, perché va di moda così. E c'è un entusiasmo di massa nel trovare questi colpevoli".



"E' lo stessa schema in cui non c'è una proposta per il Paese e allora troviamo un colpevole", riprende, e assicura: "Io non ho problemi di vittimismo".



"In nome delle rigidità di cui si racconta e narra da 30 anni - continua -, nel frattempo il Paese è totalmente cambiato. Abbiamo distrutto gran parte dell'industria manifatturiera, abbiamo perso interi settori. E' successo di tutto e continuiamo a discutere se c'è una rigidità del mercato del lavoro o non c'è, avendo un livello di flessibilità assolutamente straordinario. Il governo ha pensato bene che l'offerta che fa ai giovani è quella di avere al massimo un contratto a termine che però nell'arco di 36 mesi puoi disdettare e rifare fino a otto volte...".