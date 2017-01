Lavoro, Istat: "La disoccupazione torna a salire a luglio e balza al 12,6%"

15:35 - Torna a salire la disoccupazione a luglio, che balza al 12,6%, in rialzo di 0,3 punti percentuali su giugno e di 0,5 punti su base annua. Lo rileva l'Istat (dati provvisori). Viene così cancellata la flessione del mese precedente, con il tasso che si riporta ai livelli di maggio, appena sotto i massimi storici. Secondo i dati Istat, lo scorso mese i disoccupati sono saliti a 3,22 milioni.

Rispetto a giugno la disoccupazione aumenta sia tra gli uomini (+3,3%) che tra le donne (+1%). Anche in termini tendenziali, il numero di disoccupati cresce sia nella componente maschile (+0,9%) che in quella femminile, con un'impennata del 9,3%. In particolare, rileva l'istituto di statistica, il tasso di disoccupazione maschile, pari all'11,6%, aumenta di 0,3 punti percentuali su base mensile e di 0,1 punti nei dodici mesi. Quello femminile, pari al 13,9%, aumenta di 0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 1,1 punti su base annua.



Cala la disoccupazione tra i giovani, a luglio al 42,9% - Il tasso di disoccupazione dei 15-24enni a luglio è pari al 42,9%, in calo di 0,8 punti percentuali su base mensile, ma in rialzo di 2,9 punti nel confronto annuo. Sono in cerca di un lavoro 705 mila under25.



Occupati in calo a luglio, oltre mille in meno al giorno - A luglio gli occupati scendono dello 0,2% rispetto a giugno, in calo di 35 mila unità, rileva l'Istat. E' come se si fossero persi più di mille occupati al giorno. Si registra una riduzione anche su base annua, con un ribasso dello 0,3% (-71mila).



Disoccupati, a luglio 3,22 mln: +69mila in un mese - Aumenta a luglio il numero di disoccupati. Secondo i dati Istat, lo scorso mese sono saliti a 3,22 milioni, il 2,2% in piu' rispetto a giugno (+69.000) e il 4,6% rispetto a luglio 2013 (+143.000).