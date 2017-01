Lavoro, aumentano le assunzioni: nuovi contratti +3,1% rispetto al 2013

20:02 - I nuovi rapporti di lavoro avviati nel secondo trimestre 2014 sono stati 80.590 in più rispetto al secondo trimestre 2013, crescendo del 3,1%. Aumentano anche ma "lievemente" i rapporti di lavoro cessati, +0,3%, mentre scendono dell'8,6% i licenziamenti e del 26,8% i posti di lavoro persi per cessazione di attività.

Il 75% circa delle assunzioni registrate - indica ancora il rapporto ministeriale - si concentra nel settore dei Servizi (1.976.783 unità) comparto che, rispetto allo stesso trimestre del 2013, acquista il 3,4% dei contratti avviati. "Da rilevare l'incremento delle nuove contrattualizzazioni nell'Industria in senso stretto (+13,4%) che guadagna 22.762 assunzioni in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre continuano a scendere gli avviamenti nel comparto delle Costruzioni (-3,4%)".



E' in aumento "il numero dei contratti avviati a tempo indeterminato (+1,4%, pari a 5.416 unità), dei contratti a tempo determinato (+3,9% pari a 68.537 unità) e dell'apprendistato (+16% pari a 11.395 nuove attivazioni) mentre restano sostanzialmente invariate le collaborazioni". Sul fronte opposto, sempre nel secondo trimestre 2014, "crescono lievemente i rapporti di lavoro cessati (+0,3% ovvero +7.176 unità) pari a 2.430.187 unità, di queste 1.297.638 hanno riguardato donne e 1.132.549 hanno riguardato uomini".



Il ministero rileva che "si conferma il trend contrattivo dei licenziamenti (-8,6% pari a -18.826 unità) e delle dimissioni (-4,3% pari a -15.236 unità)", e che "diminuiscono fortemente, su base tendenziale, le cessazioni per cessazione di attività (-26,8% pari a -6.752 unità)". Mentre "i lavoratori interessati da cessazioni nel secondo trimestre 2014 sono stati 1.672.774, lo 0,5% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente".



La distribuzione regionale delle assunzioni nel secondo trimestre 2014 vede prima il Lazio (368.513 attivazioni), poi Lombardia (343.731 unità), Puglia (281.596 unità), Emilia-Romagna (220.684 unità), Campania (212.801 attivazioni), Sicilia (204.661 unità): "Sono le Regioni nelle quali si concentra il maggior numero di rapporti di lavoro attivati, pari a oltre il 61,5% del totale delle assunzioni nazionali". Le Regioni "che hanno fatto registrare il volume maggiore di cessazioni sono, nell'ordine, Lazio (375.545 unità), Lombardia (357.377 unità), Puglia (248.769 unità) Sicilia (197.444 unità) e Campania (190.762 unità)".