La tavola è sempre meno imbandita: a marzo crolla la vendita di cibo

10:50 - Le vendite al dettaglio scendono ancora. Su base annua a marzo si è registrato un calo del 3,5%. Per gli alimentari il crollo è stato del 6,8%. Lo rivela l'Istat, sottolineando come una tale contrazione dei consumi non sia mai stata registrata dall'inizio delle serie storiche, ovvero dal 1995. Il confronto annuo, spiega l'Istituto di Statistica, risente della Pasqua, caduta quest'anno ad aprile, mentre nel 2013 era in calendario a marzo.

Calzature e articoli da viaggio in controtendenza - Se è vero che il confronto annuo risente della Pasqua, caduta quest'anno ad aprile, mentre nel 2013 era in calendario a marzo, è altrettanto vero che le vendite non sono andate bene. L'Istituto di statistica rileva ribassi in quasi tutti i gruppi di prodotti, con l'eccezione di "calzature, articoli in cuoio e da viaggi" (+2,6%) e "utensileria per la casa e ferramenta" (+1,1%). Le flessioni più forti, invece, toccano i comparti 'cartoleria, libri, giornali e riviste' (-5,4%) e "dotazioni per l'informatica, telecomunicazioni, telefonia" (-4,8%). In decisa flessione anche il settore "mobili, articoli tessili, arredamento" (-3,2%). E pure questa volta non si salvano le vendite di prodotti farmaceutici (-0,8%).



Crollano le vendite nei supermercati - Analizzando i canali di vendita si registra un crollo di supermercati (-6,9%) e ipermercati (7,1%).Nel complesso nei primi tre mesi del 2014, il totale delle vendite al dettaglio risulta in discesa dello 0,3% in termini congiunturali e dell'1,8% su base tendenziale.