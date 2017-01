La manifattura italiana si confronta e riparte da FabbricaFuturo

17:32 - Dopo la tappa di Bologna, FabbricaFuturo sbarca a Torino il 10 Giugno per un’edizione tutta dedicata al mercato manifatturiero del Nord-Ovest. Nato nel 2012, il congresso si pone l’ambizioso obiettivo di aprire un tavolo di confronto e offrire uno spazio di condivisione dedicato a manager e imprenditori.



Obiettivo affrontare le tematiche tipiche della fabbrica intelligente di domani: dalla progettazione del prodotto alla moderna gestione della catena di fornitura, passando dalle tecnologie che abilitano l’innovazione dei processi di produzione.



I numeri della ripresa manifatturiera sono del resto, incoraggianti. Il fatturato dell’industria manifatturiera torna a crescere dell’1,5% già alla fine di quest’anno, per poi accelerare nei quattro anni successivi, quando l’aumento dei ricavi potrebbe tenere il ritmo del 2%, secondo quanto si legge nel "Rapporto dei settori industriali" redatto da Intesa Sanpaolo e Prometeia.



Il progetto FabbricaFuturo - ideato da Este in collaborazione con le più prestigiose firme degli atenei italiani - si svolgerà nell’arco di un’intera giornata, dalle 9.00 alle 18.00. Fiore all’occhiello il confronto tra le teorie accademiche divulgate dai più noti rappresentanti delle università e le migliori pratiche aziendali.



Prevista una sessione plenaria mattutina che ha l’obiettivo di descrivere scenari e trend del mercato manifatturiero globale. I lavori del pomeriggio saranno, invece, dedicati al confronto su differenti tematiche nella formula di sessioni parallele: Automotive, Fashion, Food, Supply Chain, Product Lifecycle Management.



Il convegno è rivolto a imprenditori e a manager della direzione generale, delle direzioni tecniche (produzione, logistica, ricerca e sviluppo, ecc.), della direzione commerciale e marketing di aziende manifatturiere di medio/grande dimensione.



Tra i relatori che interverranno Marco Taisch, Professore di Sistemi di Produzione Avanzati presso il Politecnico di Milano, Maurizio Gattiglio, Executive Vice President di Prima Industrie, Vito Gulli, Presidente di Generale Conserve, Valeria Serpi, Global Solutions Development di Comau. Previste testimonianze anche di Aermatica, Alenia, Chiorino, K4A, Knowledge for Aviation, Liabel, Prima Industrie.

L'agenda completa è consultabile qui. La partecipazione al Convegno è gratuita ma la registrazione obbligatoria. Per registrarsi è sufficiente compilare il seguente form.