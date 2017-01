La Borsa di Tokyo chiude in rialzo

09:06 - All'indomani del balzo della produzione Usa, che ha riacceso l'entusiasmo sull'economia mondiale, le Borse di Asia e Pacifico (a eccezione di Shanghai) chiudono una seduta brillante. Tokyo guadagna il 2,88%, spinta dal balzo di Toyota (+2,08%) e altri grandi esportatori come Mazda (+2,9%) e Nikon (+2,05%), con il nuovo calo dello yen sul dollaro. Bene Samsung (+3,42%) a Seul (+1,41%) in vista del nuovo Galaxy previsto per la prossima settimana.