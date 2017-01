La Borsa chiude in rosso: -3,34%

17:49 - La Borsa di Milano chiude in rosso, dopo aver perso terreno soprattutto nell'ultima fase delle contrattazioni. Il Ftse Mib perde il 3,34% a 19.759 punti, il Ftse All Share finisce a -3,25% a 21.094. A pesare sui mercati sono i forti timori per la guerra in Crimea, dove la Russia ha lanciato l'ultimatum a Kiev. A soffrire soprattutto le aziende più esposte in Ucraina, tra cui Buzzi Unicem, che lascia sul terreno il 7,15%, e Unicredit (-6%).