La Borsa chiude in ribasso: -0,9%

17:55 - Piazza Affari chiude in ribasso, con il Ftse Mib a -0,91% a 20.591 punti e il Ftse All Share a -0,86% a quota 21.963, in linea con le altre Borse europee. I mercati temono infatti la situazioni in Crimea e in particolare l'esito del referendum nella regione ucraina, previsto per il fine settimana. Gli acquisti premiano in particolare Bpm (+4%) ed Enel (+1,8%) dopo i buoni giudizi da parte degli analisti. In pesante flessione Buzzi Unicem e Unicredit.