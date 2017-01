18:16 - Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in crescita dello 0,30% a 20.379 punti mentre l'All Share ha registrato un +0,27% a 21.688 punti. Torna a salire lo spread tra il Btp decennale e il Bund, superando la soglia dei 190 punti base. Ieri aveva chiuso a 180 punti. Era da metà marzo che il differenziale fra il titolo italiano e quello tedesco non raggiungeva quota 190.