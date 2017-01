La Borsa chiude in negativo: -0,27%

18:11 - La Borsa di Milano termina la giornata in calo, con il Ftse Mib che perde lo 0,27% a 22.163 punti e il Ftse All Share a -0,26% a quota 23.504. A soffrire sono ancora le banche, tra cui prevale il segno negativo, mentre tra i titoli migliori si segnalano Saipem (+2,6%) e Telecom (+1,06%). Si "normalizza" la situazione di Mps che, dopo tre giorni di turbolenze per il maxi-aumento di capitale, cede lo 0,68%, con i diritti a -2,88%.