17:22 - "Molti Paesi stanno pianificando riforme. E' della massima importanza, ma bisogna attuarle perché se hai la prescrizione e le medicine, ma non le prendi, non aiuta". Così il commissario agli Affari economici, Jyrki Katainen, all'Ecofin di Milano. In Europa "ci servono sia le riforme per rafforzare la competitività, sia il consolidamento per aumentare la credibilità degli Stati", ha poi ricordato.