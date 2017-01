Janet Yellen alla guida della Fed Prima donna nella storia

00:32 - Il senato americano ha confermato la nomina di Janet Yellen alla guida della Fed. Yellen sostituirà Ben Bernanke, il cui mandato scade il 31 gennaio prossimo e sarà il primo presidente donna della Fed. Principale nemico della Yellen, sarà la disoccupazione: venerdì è in calendario il dato di dicembre, che offrirà anche un primo quadro della situazione del mercato del lavoro nell'intero 2013.

Considerata una delle fautrici dei maxi aiuti della Fed all'economia, Yellen si troverà a dover gestire una situazione delicata con meno strumenti a disposizione rispetto a Bernanke: il bilancio della Fed, infatti,è esploso con la crisi toccando quota 4.000 miliardi di dollari rispetto agli 873 di fine 2006, quando Bernanke venne nominato.



Uno dei maggiori compiti di Yellen saà conquistare credibilità e non sarà facile con il mercato ossessionato dalla riduzione agli acquisti e lo scetticismo sulle previsioni della banca centrale. Con la politica monetaria determinata in via sperimentale, con nessuna strategia certa per le misure non convenzionali messe in campo contro la crisi, il tentativo della Fed di legarla a risultati reali come la disoccupazione è difficile, e riporta alla memoria gli anni 1970 e l'inflazione.



Bernanke, nella sua ultima conferenza stampa da presidente, ha dato il via ufficiale all'exit strategy, annunciando una riduzione degli aiuti all'economia a 75 miliardi di dollari al mese dagli 85 miliardi di dollari iniziali.



Yellen dovrà delineare tutto il resto, ovvero stabilire se accelerare o meno il freno agli acquisti e soprattutto quando aumentare i tassi di interesse, ai minimi da anni. Secondo gli osservatori un aumento del costo del denaro non avverrà prima del 2015, mentre il piano di acquisti dovrebbe chiudersi quest'anno.