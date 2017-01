20:21 - Dopo la flessione del primo trimestre, l'Istat stima per il prodotto interno lordo italiano un recupero nel secondo trimestre 2014, con una crescita congiunturale in un intervallo compreso tra lo 0,1% e lo 0,4%. L'andamento del Pil nell'intero anno è atteso "debolmente positivo", in quanto "la crescita è prevista in decelerazione nel terzo trimestre e in lieve rialzo nel quarto".