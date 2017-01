13:43 - Torna positivo nel 2014, dopo sei anni consecutivi in calo, il potere d'acquisto delle famiglie, ovvero il loro reddito reale. Lo prevede l'Istat, spiegando come l'ultimo rialzo fu registrato nel 2007. Il potere d'acquisto resterebbe sopra lo zero anche nel 2015 e nel 2016, spingendo i consumi.