10:19 - Nella media del secondo trimestre la produzione industriale risulta in diminuzione dello 0,4% rispetto a quello precedente, quando aveva segnato un aumento dello 0,1% (dato rivisto al rialzo, era -0,1%). Lo rileva l'Istat. A giugno, invece, la produzione torna a salire, in rialzo dello 0,9% rispetto a maggio, quando era risultata in netto calo.