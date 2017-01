10:26 - La pressione fiscale nel quarto trimestre 2013 è stata pari al 51,5%, in calo, secondo l'Istat, di 0,3 punti rispetto allo stesso periodo del 2012. La media annua per il 2013 si conferma invece al 43,8%. La pressione, secondo l'istituto statistico, è comunque fisiologicamente più alta negli ultimi tre mesi dell'anno, periodo in cui si concentrano i pagamenti.