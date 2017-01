Istat: "La pressione fiscale è in calo nel primo trimestre del 2014"

10:59 - La pressione fiscale nel primo trimestre del 2014 è stata pari al 38,5%, in calo di 0,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente, quando, sempre nel primo trimestre, si era attestata al 38,8%. Lo rileva l'Istat, spiegando che si tratta della terza diminuzione consecutiva. Secondo l'Istituto di Statistica nei primi tre mesi dell'anno, inoltre il rapporto deficit-Pil è risultato pari al 6,6%, in miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2013.

Per pressione fiscale si intende il rapporto tra la somma di imposte dirette, indirette, in conto capitale, contributi sociali e Prodotto interno lordo (Pil). Di solito nei primi tre mesi dell'anno la pressione fiscale risulta meno accentuata rispetto ai trimestri successivi. L'andamento, infatti, nella maggior parte dei casi è crescente durante i 12 mesi dell'anno, per toccare i massimi nel quarto trimestre, quando si concentrano le scadenze dei diversi pagamenti.



"Conti pubblici: +0,4% grazie all'Iva" - Nel primo trimestre 2014 le entrate totali sono cresciute dello 0,4% su base annua, spinte dalle entrate correnti, aumentate dello 0,3%. Lo rileva l'Istat, diffondendo i dati sul conto economico delle amministrazioni pubbliche. "Tale andamento - spiega l'Istituto - riflette aumenti del 3,2% delle imposte indirette, trainate dalla dinamica dell'Iva, e del 4,9% delle altre entrate correnti, combinati con riduzioni del 2,0% delle imposte dirette e del 2,2% dei contributi sociali".



"... e alle uscite in calo: -1,09%" - Le uscite totali nel primo trimestre di quest'anno sono diminuite dell'1,0% rispetto al corrispondente periodo del 2013. Nel dettaglio, le uscite correnti hanno registrato una diminuzione tendenziale dello 0,3%. Alle riduzioni dell'1,3% dei redditi da lavoro dipendente e del 3,6% gli interessi passivi, si sono contrapposte crescite dello 0,7% delle prestazioni sociali in denaro e dello 0,2% delle altre uscite correnti. I consumi intermedi sono rimasti invariati, mentre le uscite in conto capitale sono diminuite del 13,8%, "pur in presenza di un aumento degli investimenti fissi lordi (+5,7%), a causa della marcata caduta delle altre uscite in conto capitale" (-44,0%), spiega l'Istituto.