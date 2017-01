11:32 - A dicembre 2013 il tasso d'inflazione annuo si attesta allo 0,7%, in linea con lo stesso livello di novembre. Lo rileva l'Istat, nelle stime preliminari. Su base mensile, invece, i prezzi salgono dello 0,2%. Secondo l'istituto di statistica il tasso d'inflazione medio annuo per il 2013 è pari all'1,2%, in forte diminuzione rispetto al 3% del 2012. Si tratta del valore minimo dal 2009.