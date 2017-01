14:14 - I consumi della famiglie per alimentari e bevande non alcoliche toccano nel 2013 il livello più basso da sempre, ovvero da quando sono iniziate le serie storiche dell'Istat (1990). L'anno scorso sono stati, infatti, spesi 114 miliardi e 297 milioni di euro ovvero 3,6 miliardi in meno rispetto al 2012.