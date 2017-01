11:23 - Il potere di acquisto delle famiglie, ovvero il loro reddito reale, nel primo trimestre del 2014 torna in calo, scendendo dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e dello 0,2% su base annua. Lo rileva l'Istat, sottolineando tuttavia come, per la prima volta dal 2011, sia tornata a salire tra gennaio e marzo la spesa delle famiglie per i consumi finali (+0,2%).