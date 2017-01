11:26 - I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona frenano a febbraio (passando dal +1,3% allo 0,9%), anche se continuano a mantenersi sopra l'inflazione, che rimane allo 0,5%. Lo rileva l'Istat rendendo noto l'evoluzione dei listini per i prodotti che finiscono nel carrello della spesa. Su base mensile i prezzi sono in calo (-0,3%).