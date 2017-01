Istat: 3 milioni e 222mila senza lavoroRecord disoccupazione femminile

10:32 - Torna a salire a maggio il tasso di disoccupazione, attestandosi al 12,6%. Lo rileva l'Istat nei dati provvisori, segnalando un aumento di 0,1 punti percentuali rispetto ad aprile (rivisto al 12,5%) e di 0,5 punti nei dodici mesi. Rispetto al massimo storico del 12,7% di gennaio e febbraio i tecnici dell'istituto indicano un "leggero miglioramento". Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni si attesta al 43%.

Il tasso sulla disoccupazione giovanile segna un lieve calo (dello 0,3%) su aprile ma risulta in crescita di 4,2 punti percentuali sull'anno.



In Italia 3 milione e 222mila disoccupati - Secondo l'Istituto di statistica il numero dei disoccupati a maggio ha toccato quota 3 milioni e 222mila persone, 127mila in più rispetto allo stesso mese del 2013, con un incremento del 4,1%. Le persone in cerca di lavoro crescono anche rispetto ad aprile dello 0,8% con 26mila disoccupati in più.



Record disoccupazione femminile, al 13,8% - La disoccupazione femminile tocca il 13,8% a maggio, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche mensili (gennaio 2004). L'Istat inoltre indica che, nel confronto con i dati trimestrali destagionalizzati, è il dato più alto dal secondo trimestre 2000. Il tasso cresce sia sul mese (+0,5 punti) che sull'anno (+0,8 punti).