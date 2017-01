19:33 - L'Inps è ad una "situazione limite". E' l'allarme lanciato dal commissario straordinario dell'Istituto, Vittorio Conti. Non ci sono "ulteriori margini per tagli alla spesa e al personale senza incidere sui livelli di servizio per la cittadinanza", si legge nel documento consegnato alla commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali.