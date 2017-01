16:45 - Nel 2013 sono state liquidate 649.621 nuove pensioni con un calo del 43% rispetto ai 1.146.340 nuovi assegni liquidati nel 2012. E' quanto emerge dal confronto tra il bilancio preventivo Inps per il 2014 e il bilancio sociale dell'Istituto per il 2012. La differenza del numero di nuovi pensionati dipende in massima parte dall'entrata in vigore nel 2013 della riforma Fornero che ha alzato l'età pensionabile.