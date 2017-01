11:23 - Inflazione nella zona euro sempre più giù: secondo la stima flash di Eurostat, a luglio l'annuale è attesa a 0,4%, in calo dallo 0,5% previsto a giugno. Guardando ai componenti, i servizi hanno il tasso più elevato (1,3%), seguiti dai beni industriali non energetici (0,0%), cibo, alcol e tabacco (-0,3%) ed energia (-1%). Continua a scendere invece la disoccupazione nella zona euro e in Ue, e torna ai livelli del 2012.