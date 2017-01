10:56 - Nella media dei primi undici mesi del 2013 la produzione industriale risulta in diminuzione del 3,1%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rileva l'Istat. Il rialzo di novembre (+1,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) quindi non riesce a risollevare il risultato annuo, con il 2013 che si accinge a chiudere in negativo, anche se con un dato migliore a confronto con il 2012 (-6,4%).