Industria, fatturato febbraio -1,5%, ma su anno dato in aumento dell'1,2%

11:21 - Il fatturato dell'industria a febbraio torna a scendere, con un ribasso dell'1,5% su base mensile, la flessione più marcata da gennaio 2013. Mentre si mantiene positivo su base annua, con un rialzo, il secondo consecutivo, dell'1,2%, grazie all'effetto di traino del mercato estero. Lo rileva l'Istat.

Vendite estere migliori di quelle nazionali. Dopo il recupero di gennaio, a febbraio si ha quindi un arretramento testimoniato anche dalla produzione industriale e dall'inflazione. In termini congiunturali sono in discesa sia i ricavi sul mercato nazionale (-1,8%), che quelli totalizzati fuori dai confini (-0,7%), anche se all'estero le vendite vanno sempre un po' meno peggio. Rispetto a febbraio 2013, invece, l'Istat sottolinea una marcata differenza tra il fatturato sul territorio italiano - in perdita dell'1,0% - e la forte crescita registrata all'estero (+5,7%).



Mezzi di trasporto +15,3%, prodotti petroliferi -11,6%. Quanto ai singoli settori industriali, gli indici destagionalizzati del fatturato segnano le principali riduzioni mensili per i beni intermedi (-2,0%) e per quelli di consumo (-1,5%). Mentre l'aumento annuo più forte è nella fabbricazione di mezzi di trasporto (+15,3%); mentre la diminuzione più consistente ha riguardato la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-11,6%).



Ordini febbraio -3,1%, su anno tendenziale +2,8%. L'Istat rivela anche che gli ordinativi dell'industria a febbraio cedono il 3,1% su gennaio con un dato particolarmente negativo su base mensile per le commesse estere (-4,4%). Invece annualmente gli ordini restano positivi con un rialzo del 2,8% (dato grezzo), il sesto aumento consecutivo.