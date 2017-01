Imprese, scendono ancora i prestiti Bankitalia: in un anno calo del 3,8%

12:54 - Calano ancora i prestiti al settore privato nel mese di dicembre rispetto allo stesso mese del 2012. Lo comunica Bankitalia, precisando che i finanziamenti ai privati hanno registrato una contrazione su base annua del 3,8% (-4,3% a novembre). I prestiti alle famiglie sono invece scesi dell'1,2% sui 12 mesi (-1,5% nel mese di novembre); quelli alle società non finanziarie sono diminuiti, sempre su base annua, del 5,3% (-6% a novembre).

Da segnalare poi la lieve discesa dei tassi di interesse sui mutui alle famiglie per l'acquisto di abitazioni, passati dal 3,86% di novembre al 3,80% di dicembre. In calo anche i tassi sulle nuove erogazioni di credito al consumo, passati all'8,69% dopo il 9,20% di novembre. I tassi d'interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie fino a un milione sono risultati pari al 4,36% (erano al 4,38% a novembre); quelli sui prestiti sopra un milione sono al 2,82% (erano al 2,76% a novembre). Mentre i tassi passivi sul complesso dei depositi sono stati pari allo 0,97%.



Palazzo Koch dice poi che crescono le sofferenze per il sistema bancario: a dicembre infatti il tasso di crescita sui dodici mesi è stato pari al 24,6%, mentre si fermava al 22,7% a novembre. A dicembre 2013 le sofferenze bancarie hanno superato quota 150 miliardi e sono arrivate arrivate a 155,852 miliardi di euro, mentre nel mese di novembre si fermavano a 149,602 miliardi.



Infine, a dicembre rallenta il tasso di crescita sui dodici mesi dei depositi del settore privato, risultato del 2,3% (6,1% a novembre). In diminuzione anche la raccolta obbligazionaria, diminuita dell'8,3% sui dodici mesi (-7,3% a novembre).