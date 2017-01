Il Times elogia la Sardegna

11:05 - Continua l'attenzione della stampa internazionale per la Sardegna, come meta turistica e in particolare per l'attenzione riservata ai bambini. Su questo tema si sofferma il Sunday Times, con un reportage di Jane Knight che invita i lettori a portare i propri figli nell'Isola per trascorrere delle vacanze "attive". "Austin Healy - scrive l'inviata - sarà fra le leggende del rugby che insegneranno questa estate presso la Rugby Academy di una struttura sarda". Lo stesso domenicale del Times aveva dedicato alla Sardegna un altro reportage (consigliandola per vacanze rilassanti), dopo l'appello a venire nell'isola rivolto dal presidente della Regione, Ugo Cappellacci, all'indomani dell'alluvione del 18 novembre. Nel 2013 l'isola è finita in testa alla classifica delle spiagge più adatte ai ragazzi tra 0 e 18 anni, pubblicata nel rapporto "bandiere verdi dei pediatri".