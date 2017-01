Il ministro Lupi annuncia sconti autostradali per i pendolari

20:24 - "A partire da febbraio verrà applicata una riduzione del 20% per i pendolari che utilizzano una tratta autostradale per almeno 20 volte al mese". Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, spiegando che lo "sconto" avverrà "su tutta la rete autostradale e per un periodo sperimentale fino al 31 dicembre 2015". Soddisfatto il premier Enrico Letta: "Si tratta di un "passo avanti molto importante".

La riduzione dei pedaggi sarà "progressiva", diminuirà con la diminuzione dei chilometri percorsi. Come secondo passo Lupi ha annunciato l'insediamento per 4 mesi di un tavolo tecnico con, tra gli altri, il ministero delle Infrastrutture, l'Autorità dei trasporti, l'associazione autostradale "perché non ci ritroviamo il primo gennaio 2015 nella stessa situazione".



L'obiettivo è quello di "provare a rivedere ed esaminare alcuni punti: il livello degli investimenti a cui è legato l'andamento delle tariffe, l'eventuale spalmatura dell'effetto degli investimenti con l'allungamento delle concessioni; l'eventuale accorpamento delle tratte autostradale; un possibile intervento sui principi regolatori".