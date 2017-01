Il ministro dello Sviluppo economico: "C'è l'intesa per Electrolux"

19:42 - Il ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, ha annunciato che è stata siglata l'intesa per Electrolux. A margine del tavolo sulla crisi dell'azienda di elettrodomestici, il ministro ha parlato di "un accordo straordinario che premia l'impegno di istituzioni, lavoratori e azienda".

Il testo, che per ora è stato siglato dalle parti, sarà presentato e firmato ufficialmente domani a palazzo Chigi. "E' un accordo importante per il futuro che dimostra che in questo Paese è possibile continuare a produrre e a investire e soprattutto a mantenere i livelli occupazionali, cosa che credo sia un dovere morale per ognuno di noi", afferma il ministro ringraziando "di cuore sindacati, lavoratori e azienda che hanno fatto ogni sforzo possibile per comporre la mediazione".



Zaia: "Buon accordo" - Soddisfazione dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: "Dopo 9 mesi, una gestazione molto lunga, viene fuori un buon accordo per Electrolux e spero che la prossima settimana i lavoratori lo approvino". "Con questo accordo - ha aggiunto il governatore - si premiano le aziende che restano in Italia e che continuano a produrre e a investire".