I timori sulla ripresa fanno tremare i mercati europei: Borse in rosso

12:44 - I timori sul rallentamento delle economie di Usa, Cina ed Eurozona pesano sulle Borse di tutto il mondo. Dopo il crollo di ieri di Wall Street, che ha perso il 2,06% nella sua peggiore giornata da giugno, e il tonfo di Tokyo (-4%), le piazze finanziarie europee viaggiano in rosso.

La Borsa di Milano è tornata in negativo dopo una parentesi in cresicta, con il Ftse Mib in calo dello 0,2%. Viaggiano in ribasso anche gli altri mercati europei (-0,24% l'Euro Stoxx), tra vendite soprattutto sui titoli dell'auto (-1,6% il Dj Stoxx di settore). A Piazza Affari Fiat cede lo 0,18%. Brilla Enel (+1,46%), con Yoox (+1,04%) e Prysmian (+0,80%). Giù Unipolsai (-2,66%), Exor (-1,84%) e Pirelli (-1,59%).



Lunedì nero - Ieri a soffrire sono stati tutti i mercati: a New York il Dow Jones ha chiuso a -2,06% a 15.375 punti e il Nasdaq a -2,61% a 3.996, a Milano il Ftse Mib ha lasciato sul terreno il 2,63% a 18.907 punti, a Parigi il Cac 40 ha finito la giornata a -1,39%, mentre Francoforte ha perso l'1,29% e Madrid l'1,96%.



Una valanga di segni rossi arrivati dopo che l'indice manifatturiero americano sotto le attese ha riacceso i timori degli investitori sull'economia globale: l'Ism è infatti scivolato a gennaio a 51,3, i minimi da maggio. Il prossimo indicatore fondamentale atteso dai mercati è quello sul lavoro negli Usa: i numeri saranno diffusi venerdì, con gli analisti che si attendono la creazione di 190mila posti di lavoro e un tasso al 6,7%.