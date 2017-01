12:04 - Sono in arrivo nuove misure a favore delle imprese. Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, all'assemblea di Confindustria. I provvedimenti saranno presi, ha assicurato il ministro, "non più tardi del 20 giugno". Tra le iniziative per la crescita, Guidi ha citato provvedimenti per stimolare la domanda di investimenti e il taglio delle bollette per le Pmi.