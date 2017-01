Google vende Motorola a Lenovo

01:13 - La cinese Lenovo acquista da Google Motorola Mobility per 2,91 miliardi di dollari. Lo afferma il colosso di Mountain View in una nota, sottolineando che Google manterrà però il controllo della maggioranza del portafoglio brevetti di Motorola Mobility. "Lenovo e Google hanno raggiunto un accordo in base al quale Lenovo acquisterà le attività smartphone di Motorola Mobility". Google ha acquistato Motorola Mobility nel 2012 per 12,5 miliardi.