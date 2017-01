14:45 - L'agenzia di rating Moody's ha confermato la tripla A per la Germania, con prospettiva stabile. Lo si legge in una nota in cui si indica che l'attuale classificazione del Paese "rispecchia la sua economia avanzata, diversificata e altamente competitiva". Moody's sottolinea anche il ruolo guida della Germania per le politiche macroeconomiche orientate alla stabilità.