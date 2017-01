11:10 - E' necessario fare "più sforzi" per la crescita mondiale. Lo afferma il segretario al Tesoro americano, Jack Lew, durante il G20 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali a Cairns, in Australia. "Nel complesso l'economia mondiale continua ad avere delle performance" economiche "insufficienti. E questo vale soprattutto per l'area euro e il Giappone", ha spiegato Lew.