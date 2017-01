08:43 - Il 2017 sarà l'anno in cui 40 Paesi useranno "il pugno di ferro" contro l'elusione fiscale con un piano a livello mondiale. Lo ha detto al G20 di Cairns, in Australia, il segretario dell'Ocse, Angel Gurria, illustrando il piano annunciato in settimana a Parigi. I Paesi contrasteranno "pratiche aggressive che erodono la base imponibile e spostano gli utili a giurisdizioni a basso carico fiscale".