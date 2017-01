G20: economia globale cresce

06:37 - Il G20 di Sydney plaude ai recenti segnali di miglioramento dell'economia globale, ma constata che restano ancora debolezze in alcune aree. Nel comunicato finale il G20 si dice pronto a prendere le misure necessarie per la stabilità dei prezzi. Le banche centrali si impegnano a "comunicare chiaramente" sulla loro politica monetaria in un "contesto di scambio di informazioni e consapevoli dell'impatto sull'economia globale", si legge ancora.