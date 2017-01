29 maggio 2014 Fs, Marcello Messori nuovo presidente

00:54 - Il nuovo presidente delle Fs è Marcello Messori, nome proposto dal Tesoro; l'assemblea ha anche rinnovato il Consiglio d'amministrazione nominando Michele Mario Elia, Daniela Carosio, Vittorio Belingardi Clusoni, Giuliano Frosini, Gioia Ghezzi, Simonetta Giordani, Federico Lovadina, Wanda Ternau. La prima riunione del Cda, in programma per venerdì pomeriggio, conferirà le deleghe al nuovo amministratore delegato, che sarà Elia.

Contro la nomina di Elia quale amministratore delegato hanno protestato alcuni familiari delle vittime della strage di Viareggio: un gruppo ha bloccato simbolicamente per alcuni minuti un treno alla stazione della cittadina versiliese. Elia, che finora era amministratore delegato di Rfi (Rete ferroviaria italiana), è tra gli imputati nel processo, in corso a Lucca, per la strage del 19 giugno di cinque anni fa nella quale morirono 32 persone.