Fondazione Mps contro ex vertici

18:47 - La Deputazione generale della Fondazione Mps ha approvato l'azione di responsabilità contro gli ex vertici dell'ente. E' quanto si apprende al termine di una riunione. La Fondazione ha anche deciso di avviare un'azione di responsabilità nei confronti dell'advisor incaricato per l'aumento di capitale del 2008 e contro il pool di banche che hanno concesso il prestito nel 2011. Il titolo di Mps, intanto, balza in Borsa e chiude al 19%.