Fmi:Ue rischia stagnazione secolare

22:15 - Nell'area euro e in Giappone, il rischio di una "stagnazione secolare" nel medio termine "non può essere escluso". Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) in un documento preparato per il G20 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali. Fmi invita i Paesi del G20 ad andare avanti con le riforme strutturali: sia quelli in surplus (Germania, Giappone, Corea del Sud) e che quelli in deficit, inclusa l'Italia.