14:56 - Per l'agenzia di rating Fitch, il risultato delle elezioni europee in Italia consolida anche da un punto di vista economico il Paese. "La chiara vittoria del Partito Democratico sul Movimento 5 Stelle e Forza Italia rafforza il mandato di Renzi. E' positivo per il profilo di credito, perché dovrebbe dare a Renzi ulteriore spinta per l'agenda di riforme economiche", scrive l'agenzia.