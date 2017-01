Fitch taglia outlook a 18 banche Ue

00:35 - Fitch taglia a "negative" le prospettive sui rating di 18 banche europee, lasciando negativi gli outlook di Banco popolare, Mps, Banca popolare di Milano e Carige. Lo si legge in una nota, che cita una "revisione globale del sostegno statale alle banche". Nella scure dell'agenzia di rating finiscono Commerzbank e Deutsche Bank oltre a Erste Group Bank, Societé Generale, Banco Popular Espanol, la Royal Bank of Scotland, Lloyds e Bank of Ireland.